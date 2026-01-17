بقيادة كريستيانو رونالدو، الموعد والتشكيل المتوقع للنصر أمام الشباب بالدوري السعودي

18 حجم الخط

يلتقي النصر السعودي، أمام نظيره الشباب السعودي، اليوم السبت، على ملعب "الأول بارك"، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري السعودي.

ويدخل النصر هذه المواجهة رافعًا شعار الفوز، خاصة بعد الهزيمة القاسية التي لحقت بالفريق في المباراة السابقة أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة الرياض التاريخية، وكانت هذه الهزيمة هي الهزيمة الثالثة علي التوالي.

ويقع النصر في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة.

فيما يدخل الشباب هذه المباراة وهو في المركز الرابع عشر في ترتيب فرق الدوري برصيد 11 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق الشباب إلى تجاوز عقبة النصر في هذا اللقاء؛ لتحقيق الانتصار الثاني له على التوالي بعدما استطاع الفوز في مباراته السابقة على فريق نيوم، في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشرة من عمر البطولة.

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن



تنطلق صافرة الحكم اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن

من المقرر أن تتم إذاعة مباراة النصر والشباب في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري السعودي عبر تطبيق "ثمانية" السعودي المجاني.

غيابات مؤثرة في صفوف النصر قبل المواجهة

من المقرر أن يغيب بعض اللاعبين المؤثرين في تشكيلة "العالمي" لأسباب مختلفة عن مباراة الشباب، وهم نواف العقيدي، مارسيلو بروزوفيتش بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كما سيشهد اللقاء غياب عدد اخر من اللاعبين مثل، عبد الإله العمري، ومحمد سيماكان بداعي الإصابة.

كما ستشهد المواجهة أيضًا غياب ساديو ماني، أحد أهم لاعبي الفريق بل والدوري السعودي بداعي مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، والتي تأهل فيها "أسود التيرانجا" إلي المباراة النهائية، وذلك بعد تجاوز عقبة منتخب مصر في الدور قبل النهائي والوصول للمباراة النهائية لملاقاة المغرب.

تشكيل النصر المتوقع ضد الشباب في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: مبارك البوعينين

خط الدفاع: إيمن يحيى، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، نواف بوشل

وسط الملعب: أنخيلو، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب

