نجم نيجيريا يهاجم التحكيم في أمم أفريقيا: من المؤلم أن نرى حكاما بهذا المستوى

18 حجم الخط

وجه برايت أوسايي صامويل، نجم منتخب نيجيريا، انتقادات حادة لمستوى التحكيم، عقب خسارة النسور الخضر أمام المغرب، بركلات الترجيح في 2/4 في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وسيلعب المنتخب النيجيري، مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، أمام نظيره المصري، بعد غد السبت.

أوسايي يهاجم حكم مباراة المغرب ونيجيريا

وقال برايت أوسايي في تصريحات نشرها موقع سوكر نت "الخسارة مؤلمة، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية".

وأضاف "أنا فخور بالفريق.. المدرب نزل إلى غرفة الملابس وقال إنه فخور بنا، وكذلك أعضاء الاتحاد النيجيري قالوا إنهم فخورون بالفريق".

وتابع "من المؤلم أن نخسر بركلات الترجيح. ركلات الجزاء تعتمد على الحظ، هي بمثابة يانصيب، ولم يكن الحظ بجانبنا".

وشدد "الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أن الحكم الغاني دانييل لاريا كان سيئًا للغاية.. لا أقول إن هذا هو سبب خسارتنا، لكن كانت هناك قرارات خاطئة".

ولفت برايت أوسايي صامويل "من المؤلم حقًا أن نرى حكامًا بهذا المستوى في مباراة كبيرة مثل هذه. لكنني أتمنى التوفيق للمغرب".

أرقام برايت أوسايي صامويل في كأس أمم أفريقيا مع نيجيريا

وكان برايت أوسايي صامويل، من أبرز لاعبي نيجيريا في مواجهة المغرب، إذ قدم أداءً دفاعيًا قويًا رغم تعرضه لضغط هجومي مكثف من إسماعيل صيباري وحمزة إيجامان وعبد الصمد الزلزولي.

وخلال 120 دقيقة لعبها، سجل برايت أوسايي، نجم برمنجهام سيتي، 3 تدخلات ناجحة، واعتراضين، و7 إبعادات للكرة، و4 عمليات استرجاع، مع 79 لمسة للكرة.

لكن جهوده وجهود زملائه لم تكن كافية، حيث انتهت المباراة بخسارة نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 2-4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.