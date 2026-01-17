وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

تفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2026/2025.

متابعة استلام الأوراق الامتحانية

وتابع "موسي" منذ فجر اليوم السبت استلام الأوراق الامتحانية من المطبعة السرية وتسليمها للإدارات التعليمية ومتابعتها حتى وصولها ليد الطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مدرسة صفية زغلول

واطمئأن وكيل الوزارة خلال تفقده لجنة مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات ولجنة مدرسة النور للمكفوفين التابعين لإدارة شمال التعليمية علي سير امتحان اللغه العربيه.

جانب من الجولة، فيتو

وأكد الطلاب أن الامتحان جاء مباشرا دون أي تعقيد مشددا على الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية حرصا على مصلحة الجميع.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على أهمية الجدية والانضباط في أداء المهام.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نجاح العملية الامتحانية يعتمد على دقة التنفيذ والتعاون بين جميع القائمين على الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

