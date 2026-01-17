المكتب التنفيذي لمجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة يعقد اجتماعه الدوري

18 حجم الخط

عقد المكتب التنفيذي لمجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، وذلك بحضور الدكتور جمال هاشم، مستشار الوزير لشؤون المعاهد، وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بمقر الوزارة بـ العاصمة الجديدة.

وناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، حيث وجه المعاهد بضرورة الإسراع في التقدم للاعتماد الأكاديمي لضمان جودة البرامج الدراسية والمخرجات التعليمية.

كما استعرض طلبات بعض المعاهد لإضافة شعب وبرامج جديدة بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لسوق العمل ومتطلبات التنمية، وأبدى المكتب الرأي والتوصيات بشأن هذه الطلبات.

كما نظر المكتب في طلبات المعاهد المتقدمة لعقد بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة لدعم العملية التعليمية وخدمة الطلاب، وأبدى الرأي في عدة موضوعات تخص هيئة التدريس والطلاب داخل المعاهد، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والعمل على تطوير البرامج بما يواكب احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

وفي سياق آخر، عقدت لجنة تقييم المعاهد العليا الخاصة اجتماعها لمناقشة آليات تطوير التعليم التجاري وتوحيد معايير التقييم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور جودة محمد غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور مجدي عبد القادر أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية، وعمداء المعاهد العليا الخاصة، وأعضاء لجنة القطاع.

