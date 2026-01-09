بدء امتحانات اللغة العربية بصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالجيزة غدًا

18 حجم الخط

تنطلق غدًا السبت امتحانات صفوف النقل بمحافظة الجيزة، حيث يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية امتحاناتهم في مادة اللغة العربية، وذلك وفقًا للجداول المعتمدة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها المديرية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.



انتهاء الاستعدادات لاستقبال الطلاب

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة أن جميع المدارس أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، من خلال الانتهاء من تجهيز اللجان، وتعقيم الفصول، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر. كما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، ومنع أي محاولات للغش، مع تطبيق القواعد واللوائح التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.



ويؤدي طلاب المرحلة الابتدائية امتحاناتهم وفق نظام التقييم المعتمد، بما يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بينما يخوض طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية امتحانات صفوف النقل وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية والإدارات المختلفة.

وأكدت المديرية أنه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية لتوفير الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، إلى جانب تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.



كما وجهت المديرية نصائح مهمة للطلاب بضرورة الحضور المبكر إلى اللجان، والالتزام بالهدوء، وقراءة الأسئلة جيدًا قبل الإجابة، مع التأكيد على أولياء الأمور بعدم التجمهر أمام المدارس حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية.



وتأتي امتحانات صفوف النقل بمحافظة الجيزة في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وقياس نواتج التعلم، تمهيدًا للانتقال إلى الفصل الدراسي التالي.



