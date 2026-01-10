طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن امتحان العربي: سهل وخالٍ من التعقيد (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة عن ارتياحهم لامتحان مادة اللغة العربية، الذي أدوه اليوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، وخاليًا من التعقيد.



آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية

وقال الطالب محمد إن أسئلة الامتحان كانت واضحة ومباشرة، وتعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، مشيرًا إلى أن معظم أجزاء المنهج جاءت ضمن الأسئلة دون مفاجآت. وأضاف أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيًا للإجابة والمراجعة.

من جانبه، أوضح الطالب زياد أن الامتحان جاء في متناول جميع الطلاب، وأن الأسئلة كانت سهلة وتناسب مستويات الطلاب المختلفة، مؤكدًا أن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلاب.

وأشار عدد آخر من الطلاب إلى أن أسئلة الامتحان كانت مألوفة، وتعتمد على ما تم شرحه، وهو ما ساعدهم على الإجابة بثقة وهدوء داخل اللجان.



وأكد الطلاب أن أجواء اللجان كانت هادئة ومنظمة، ما ساهم في التركيز أثناء أداء الامتحان، معربين عن أملهم في أن تأتي باقي المواد بنفس المستوى من السهولة والوضوح.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون معوقات.

