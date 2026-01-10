السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة عن امتحان العربي: سهل وخالٍ من التعقيد (فيديو)

طلاب الصف الثاني
طلاب الصف الثاني الثانوي
18 حجم الخط
ads

أعرب عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة عن ارتياحهم لامتحان مادة اللغة العربية، الذي أدوه اليوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، وخاليًا من التعقيد.
 

آراء الطلاب في امتحان اللغة العربية

وقال الطالب محمد إن أسئلة الامتحان كانت واضحة ومباشرة، وتعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، مشيرًا إلى أن معظم أجزاء المنهج جاءت ضمن الأسئلة دون مفاجآت. وأضاف أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيًا للإجابة والمراجعة.

 

من جانبه، أوضح الطالب زياد أن الامتحان جاء في متناول جميع الطلاب، وأن الأسئلة كانت سهلة وتناسب مستويات الطلاب المختلفة، مؤكدًا أن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلاب.

وأشار عدد آخر من الطلاب إلى أن أسئلة الامتحان كانت مألوفة، وتعتمد على ما تم شرحه، وهو ما ساعدهم على الإجابة بثقة وهدوء داخل اللجان.
 

وأكد الطلاب أن أجواء اللجان كانت هادئة ومنظمة، ما ساهم في التركيز أثناء أداء الامتحان، معربين عن أملهم في أن تأتي باقي المواد بنفس المستوى من السهولة والوضوح.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون معوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إمتحانات الفصل الدراسي الاول طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

أولياء الأمور ينتظرون الطلاب أمام اللجان في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

بدء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالجيزة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة والجيزة

توافد طلاب صفوف النقل الابتدائي والثانوي على لجان الجيزة في أول أيام الامتحانات (فيديو وصور)

اليوم، بدء امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالجيزة

روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل

بدء امتحانات اللغة العربية بصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالجيزة غدًا

محافظة الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص أعلى الطريق الدائري خلال العام الجاري

ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

عمل عامين بوحدة صحية، تجديد حبس الطبيب المزيف وتوأمه 15 يومًا بالبحيرة

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

صُممت لقيادة شئون أمريكا في الحروب النووية، رحلة غامضة لطائرة "يوم القيامة" تثير المخاوف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

المزيد
الجريدة الرسمية