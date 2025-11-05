بعد تدخل رئيس الجامعة، ننشر جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة

18 حجم الخط

انتهت أزمة طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة عقب لقائهم برئيس الجامعة الذي أقر بإعادة إجراء الامتحان للطلاب الممنوعين.

أزمة طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة

كانت أزمة قد اندلعت منذ أيام بكلية التجارة جامعة القاهرة، مع بعض طلاب شعبة اللغة الإنجليزية، بعد منعهم من أداء امتحانات الميدتيرم بسبب عدم سداد المصروفات.

ووجه الطلاب استغاثات لرئيس الجامعة، الذي احتوى الأزمة وأجرى لقاء أبوي مع الطلاب، وأصدر مجموعة من القرارات التي انتصرت للطلاب.

جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة

وعقب لقائهم برئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أصدر الطلاب بيان توضيحي أكدوا خلاله أن كلية التجارة جامعة القاهرة أعلنت تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع.

وتضمنت القرارات ما يلي:

عقد الامتحانات التعويضية يوم السبت الموافق 8/11/2025 للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم في اليوم الأول. تأجيل محاضرات يوم السبت على أن يتم تعويضها لاحقًا بما يضمن عدم تأثر الطلاب بالمواعيد الجديدة. نشر جدول الامتحانات التعويضية بشكل رسمي عبر صفحات الكلية.

جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة

كلية التجارة تعلن جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة انجليزي

وأكدت كلية التجارة أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة سيتم عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي للعام الجامعي 2026/2025م (للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم بسبب عدم تسجيلهم أو نتيجة منعهم من اللجان الامتحانية أو تحريرهم لكتابة عذر بديلًا عن امتحانات يوم الأحد الموافق 2025/11/2م، لتصبح يوم السبت الموافق 2025/11/8م).

