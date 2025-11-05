الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تدخل رئيس الجامعة، ننشر جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة

لقاء رئيس جامعة القاهرة
لقاء رئيس جامعة القاهرة بطلاب كلية التجارة
18 حجم الخط
ads

انتهت أزمة طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة عقب لقائهم برئيس الجامعة الذي أقر بإعادة إجراء الامتحان للطلاب الممنوعين.

أزمة طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة 

كانت أزمة قد اندلعت منذ أيام بكلية التجارة جامعة القاهرة، مع بعض طلاب شعبة اللغة الإنجليزية، بعد منعهم من أداء امتحانات الميدتيرم بسبب عدم سداد المصروفات.

ووجه الطلاب استغاثات لرئيس الجامعة، الذي احتوى الأزمة وأجرى لقاء أبوي مع الطلاب، وأصدر مجموعة من القرارات التي انتصرت للطلاب.

جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة 
جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة 

وعقب لقائهم برئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أصدر الطلاب بيان توضيحي أكدوا خلاله أن كلية التجارة جامعة القاهرة أعلنت تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع.

وتضمنت القرارات ما يلي:

  1. عقد الامتحانات التعويضية يوم السبت الموافق 8/11/2025 للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم في اليوم الأول.
  2. تأجيل محاضرات يوم السبت على أن يتم تعويضها لاحقًا بما يضمن عدم تأثر الطلاب بالمواعيد الجديدة.
  3. نشر جدول الامتحانات التعويضية بشكل رسمي عبر صفحات الكلية.
جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة
جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة القاهرة

كلية التجارة تعلن جدول إعادة امتحانات طلاب تجارة انجليزي

وأكدت كلية التجارة أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة سيتم عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي للعام الجامعي 2026/2025م (للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم بسبب عدم تسجيلهم أو نتيجة منعهم من اللجان الامتحانية أو تحريرهم لكتابة عذر بديلًا عن امتحانات يوم الأحد الموافق 2025/11/2م، لتصبح يوم السبت الموافق 2025/11/8م).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية التجارة جامعة القاهرة امتحانات الميدتيرم رئيس جامعة القاهرة أزمة طلاب كلية التجارة

مواد متعلقة

جامعة القاهرة الأهلية تناقش تحديات الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعى

القصة الكاملة لأزمة طلاب تجارة القاهرة.. الجامعة تحسم الجدل بقرارات جديدة تضمن حقوق الطلاب وتعيد امتحانات «الميدتيرم»

جامعة القاهرة تنتصر لطلابها.. قرار بإعادة امتحانات الميدتيرم لطلاب كلية التجارة

الأكثر قراءة

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية