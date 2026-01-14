الأربعاء 14 يناير 2026
حجز صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على الإنترنت بالشيخ زايد

أمرت نيابة الشيخ زايد، حجز صانعة محتوى لقيامها بإنتاج وبث فيديوهات خادشة للحياء 24 ساعة على ذمة ورود التحريات.

 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا بصورة خادشة للحياء، وبما يتنافى مع القيم المجتمعية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها الشخصية بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

وقال محمد رشوان المحامي إن البعض يقوم بتصوير مقاطع الفيديو ويتم نشرها على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى مما يحقق أركان جريمتي صناعة ونشر فيديو خادش للحياء كما أن من يعيد نشر الفيديوهات المسيئة والخادشة للحياء يعتبر شريكًا ومتدخلًا بالفعل ومعرض للمساءلة القانونية أيضا لذلك في حالة وصول فيديوهات مخلة بالحياء لأي شخص عليه تجنب إعادة نشر هذه الفيديوهات.

 

وقال: تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه". 

 

حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

