السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي بمصرع شخصين في تسرب غاز بالعمرانية

حريق
حريق
18 حجم الخط

استعجلت نيابة العمرانية، تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي لجثتي شخصين لقيا مصرعهما في تسرب غاز داخل شقة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة العمرانية تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بوجود تسرب غاز بشارع محمد متولي الشعراوي، على الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثتين لشخصين وآخر مصاب بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل شقة.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وصايا الحماية المدنية

وتوصي إدارات الحماية المدنية المواطنين بتوخي الحذر بسبب تسرب الغاز ووقوع العديد من الضحايا والمصابين نتيجة لحدوث اختناق لمادة ثانى أكسيد الكربون والتى تؤدى الى اندلاع الحرائق داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية.

ووضعت إدارة الحماية المدنية تعليمات المواطنين يجب اتباعها  لمنع حدوث الحرائق والتسرب الذى يؤدى إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم وهى كالتالى:

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

1- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

2- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

3- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

4- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

5- قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

6- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

7- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

8- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

9- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

10- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

11- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية الطب الشرعي الغاز الطبيعي المباحث الجنائية النيابة العامة بمديرية امن الجيزة تسرب الغاز تقرير المعمل الجنائي شرطة النجدة قسم شرطة العمرانية

مواد متعلقة

حجز شاب أفريقي قام بجمع الكلاب الصغيرة داخل جوال بالتجمع

حبس المتهمين بالتعدي على قائد سيارة أعلى محور الأوتوستراد

حجز قائد سيارة بتهمة دهس طفل في أوسيم

تفريغ كاميرات المراقبة بمشاجرة 3 طلاب وإصابة اثنين منهم بأكتوبر

إجراء تحليل مخدرات لعامل متهم بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بالعياط

حجز صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على الإنترنت بالشيخ زايد

النيابة تستمع للشهود في مشاجرة 5 متهمين بأوسيم

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بدار السلام

ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية