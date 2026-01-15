الخميس 15 يناير 2026
حوادث

حجز شاب أفريقي قام بجمع الكلاب الصغيرة داخل جوال بالتجمع

حجز متهم
حجز متهم
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز أفريقي بتهمة جمع الكلاب الصغيرة داخل جوال بـمنطقة التجمع الأول، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

ضبط أفريقي بجمع الكلاب بالتجمع

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب أفريقي بجمع الكلاب الصغيرة داخل جوال بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته جوال بداخله كلاب صغيرة، وتبين أنه ليس معه إقامة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام شخص بالتعدي على جيرانه بالسب اعتراضًا على قيامهم بإطعام الكلاب الضالة بمنطقته السكنية بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام

وبمواجهته اعترف بأنه قام بالتعدي على سيدتين مقيمتين بنفس العقار بسبب قيامهما بإلقاء الطعام للكلاب الضالة من شرفتهما، مما أدى إلى سقوط الطعام داخل شرفته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم. 

