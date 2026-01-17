حجز قائد سيارة دهس طفل أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحجز قائد سيارة دهس طفل أثناء عبوره الطريق بـمدينة الشيخ زايد مما أسفر عن مصرعه وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

مصرع طفل دهسته سيارة بالشيخ زايد

تلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري، مما أسفر عن وجود حالة وفاة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد،وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه خشية ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.