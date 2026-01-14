الأربعاء 14 يناير 2026
إجراء تحليل مخدرات لعامل متهم بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بالعياط

قررت نيابة الطفل بالعياط، إجراء تحليل تعاطي المخدرات لعامل يبلغ من العمر ١٤ سنة، لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بأحد شوارع مركز العياط، وكلفت رجال المباحث بجمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.  

وكانت قوات مركز شرطة العياط تلقت بلاغًا من طالبة أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل شاب أثناء سيرها بالشارع بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

خطوات الإبلاغ عن جريمة هتك عرض

_التوجه فورًا إلى أقرب قسم شرطة أو جهة أمنية للإبلاغ عن الجريمة.

_اروِ تفاصيل الحادثة بدقة (الزمان، المكان، كيفية وقوع الجريمة، وصف المعتدي).
_قدم أي دليل لديك مثل:

إذا كان هناك من رأى شيئًا.
إذا كان هناك إصابات أو فحوصات.
صور أو فيديوهات إن وجدت.
_ اطلب من الشرطة توجيهك للمحامي أو الجهة المختصة بالمساعدة القانونية للضحايا.
_ اطلب تأمين الحماية لك وللضحية، وتوفير الدعم النفسي اللازم.


عقوبة المتهمين بهتك العرض

_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

الجريدة الرسمية