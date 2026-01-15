حبس المتهمين بالتعدي على قائد سيارة أعلى محور الأوتوستراد

الخميس 15 يناير 2026
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بإجبار قائد سيارة على التوقف والتعدي عليه بالضرب أعلى محور الأوتوستراد وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

التعدي على سائق بمحور الأوتوستراد

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدا سيارتين "فان" بمطاردة آخر وإجباره على التوقف والتعدي عليه بالضرب وتعطيل الحركة المرورية بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتي التراخيص" وقائديهما (سائقان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حال مشاركتهما بـحفل زفاف أحد أصدقائهما، وتعديهما على أحد الأشخاص بالسب والضرب لقيامه بتصويرهما لإجباره على حذف مقطع الفيديو الذى قام بتصويره.

تم التحفظ على المركبتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما،  وتولت النيابة العامة التحقيق.  

وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية على الطريق، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

وأظهر الفحص الأمني، عدم ورود أي بلاغات سابقة عن الحادث وتم تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، مع قائديهما، وهما مقيمان بمحافظة أسيوط.


واعترف المتهمان بتنفيذ الواقعة أثناء احتفالهما بحفل زفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على السيارتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي السيارتين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيق.

