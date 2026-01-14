الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بمشاجرة 3 طلاب وإصابة اثنين منهم بأكتوبر

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أمرت نيابة أكتوبر، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة قيام ٣ طلاب بمشاجرة بينهم بعد معاتبة أحدهم لآخرين بعد معاكسة فتاة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وجاء ذلك فور تلقي قوات أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد  بنشوب مشاجرة ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طلاب بسبب معاكسة فتاة نتجت عنها إصابة ٣ طلاب، حيث كانت الفتاة تسير مع أحد المصابين وقام آخر بمعاكستها فعاتبه الشاب قائلا: عيب كده ميصحش، لتنشب مشادة كلامية بينهما وتتطور إلى مشاجرة تدخل على إثرها آخرين وأسفرت المشاجرة عن إصابة اثنين منهم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط  ٣، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وعلي جانب آخر، كانت قوات أمن الجيزة قد ألقت القبض على صاحب مصنع وسائق سيارة متهمين بالتشاجر بدائرة قسم شرطة الوراق، لخلاف بينهما بسبب ركن سيارة أمام مصنع الأول.

وكان قسم شرطة الوراق، قد تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن خلافا بين مالك مصنع وسائق متعلق بركن سيارة أمام مصنع أحدهما، أدى لتشاجرهما وإصابتهما بجروح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

