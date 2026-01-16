تقارير: حكم مغربي يدير مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

حدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تجمع غدًا السبت بين منتخبي مصر ونيجيريا، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

حكم مباراة مصر ونيجيريا

وبحسب تقارير صحفية مغربية، عين الاتحاد الإفريقي طاقمًا تحكيميًا مغربيًا، بقيادة جلال جيد، لإدارة مباراة الترتيب.

ويعاون جلال جيد كل من زكرياء برينسي ومصطفى أكركاض، بينما يتولى الجزائري لحلو بنبراهيم إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، بمساعدة التونسي هيثم قيراط والمغربي حمزة الفارق.

وخسرت مصر أمام السنغال (1-0) في نصف النهائي، بينما انهزمت نيجيريا على يد المغرب، صاحب الأرض، بركلات الترجيح إثر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

