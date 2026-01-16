الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير: حكم مغربي يدير مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

مصر
مصر
18 حجم الخط

 حدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تجمع غدًا السبت بين منتخبي مصر ونيجيريا، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

 

حكم مباراة مصر ونيجيريا

 وبحسب تقارير صحفية مغربية، عين الاتحاد الإفريقي طاقمًا تحكيميًا مغربيًا، بقيادة جلال جيد، لإدارة مباراة الترتيب.

ويعاون جلال جيد كل من زكرياء برينسي ومصطفى أكركاض، بينما يتولى الجزائري لحلو بنبراهيم إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، بمساعدة التونسي هيثم قيراط والمغربي حمزة الفارق.

وخسرت مصر أمام السنغال (1-0) في نصف النهائي، بينما انهزمت نيجيريا على يد المغرب، صاحب الأرض، بركلات الترجيح إثر التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم التونسي هيثم قيراط القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا بطولة كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح موعد مباراة مصر منتخبي مصر موعد مبا موعد مباراة مصر ونيجيريا

مواد متعلقة

"كاف" يعلن رقمًا قياسيًّا جديدًا في عائدات أمم أفريقيا

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

غياب تام للاعبي مصر، التشكيل المثالي لنصف نهائي أمم أفريقيا

هل يتعرض مروان عطية للعقوبة من الكاف بسبب هجومه على حكم مباراة السنغال؟

فيفا: أكثر من نصف مليار طلب للحصول على تذاكر كأس العالم 2026

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

غزارة تهديفية، رقم قياسي جديد في أمم أفريقيا 2025

قبل مواجهة مصر، رقم مرعب لمنتخب نيجيريا في مباريات البرونزية بأمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بـ عابدين في قبضة الشرطة

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 16- 1- 2026

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية