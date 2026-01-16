الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

"كاف" يعلن رقمًا قياسيًّا جديدًا في عائدات أمم أفريقيا

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن نسخة “المغرب 2025” من بطولة أمم أفريقيا، سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في العائدات بنسبة تجاوزت 90٪ مقارنة بالإصدارات السابقة.

زيادة عائدات أمم أفريقيا

وجاء هذا النمو الكبير نتيجة زيادة عدد الرعاة التجاريين للبطولة من 17 في النسخة السابقة إلى 23 راعيا في نسخة 2025، بما في ذلك علامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى شركات جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن النجاح التجاري للبطولة لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة استراتيجية واضحة تعتمد على تحليل بيانات الجماهير وتوسيع حقوق البث في أسواق جديدة، بما في ذلك الصين واليابان والبرازيل وأوروبا.

وأشار "الكاف" إلى دخول بطولة كأس أفريقيا، عالم الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع شركة "كونامي"، في خطوة تهدف إلى ربط المسابقة بشريحة الشباب وعشاق الرياضة الرقمية.

ويعد هذا الإنجاز أعلى مستوى من العائدات المالية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، ويعكس نمو الثقة العالمية في البطولة القارية ونجاحها التجاري والتسويقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ارتفاعا قياسيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الصين واليابان الولايات المتحدة وأوروبا لاتحاد الافريقي لكرة القدم

مواد متعلقة

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

غياب تام للاعبي مصر، التشكيل المثالي لنصف نهائي أمم أفريقيا

هل يتعرض مروان عطية للعقوبة من الكاف بسبب هجومه على حكم مباراة السنغال؟

فيفا: أكثر من نصف مليار طلب للحصول على تذاكر كأس العالم 2026

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

روسيا وإيران تتفقان على خفض التوترات وحل الأزمة عبر الدبلوماسية

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

مصادر لـ"فيتو": تحويل اثنين من لاعبي الفراعنة وإداري بالجهاز الفني للجنة الانضباط بالكاف

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية