"كاف" يعلن رقمًا قياسيًّا جديدًا في عائدات أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن نسخة “المغرب 2025” من بطولة أمم أفريقيا، سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في العائدات بنسبة تجاوزت 90٪ مقارنة بالإصدارات السابقة.

زيادة عائدات أمم أفريقيا

وجاء هذا النمو الكبير نتيجة زيادة عدد الرعاة التجاريين للبطولة من 17 في النسخة السابقة إلى 23 راعيا في نسخة 2025، بما في ذلك علامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى شركات جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن النجاح التجاري للبطولة لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة استراتيجية واضحة تعتمد على تحليل بيانات الجماهير وتوسيع حقوق البث في أسواق جديدة، بما في ذلك الصين واليابان والبرازيل وأوروبا.

وأشار "الكاف" إلى دخول بطولة كأس أفريقيا، عالم الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع شركة "كونامي"، في خطوة تهدف إلى ربط المسابقة بشريحة الشباب وعشاق الرياضة الرقمية.

ويعد هذا الإنجاز أعلى مستوى من العائدات المالية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، ويعكس نمو الثقة العالمية في البطولة القارية ونجاحها التجاري والتسويقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.