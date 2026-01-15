الخميس 15 يناير 2026
قبل مواجهة مصر، رقم مرعب لمنتخب نيجيريا في مباريات البرونزية بأمم أفريقيا

نيجيريا
نيجيريا
تتجه أنظار عشاق كرة القدم السمراء نحو مباراة المنتخبين المصري والنيجيري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية

​نيجيريا.. "ملك البرونز" الذي لا يقهر

​يدخل "نسور نيجيريا" اللقاء متسلحين برقم قياسي مذهل؛ حيث تُعد نيجيريا المنتخب الوحيد في تاريخ البطولة الذي لم يذق طعم الخسارة قط في مباراة تحديد المركز الثالث.

 فعلى مدار مشاركاتهم، خاض النسور هذا الدور في 8 مناسبات سابقة، ونجحوا في حصد الميدالية البرونزية بنسبة نجاح بلغت 100%.

​الفراعنة في مهمة "فك العقدة"

​في المقابل، يسعى المنتخب المصري لتحقيق إنجاز لم يسبقه إليه أحد، وهو إلحاق الهزيمة الأولى بالنيجيريين في "مباراتهم المفضلة". 

ورغم أن طموح الفراعنة كان منصبًا على اللقب الثامن، إلا أن هذه المباراة تحولت إلى مسألة كبرياء كروي لكسر الهيمنة النيجيرية على المركز الثالث.

