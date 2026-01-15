غياب تام للاعبي مصر، التشكيل المثالي لنصف نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كشفت منصة "سوفاسكور" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، عن التشكيل المثالي للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والذي شهد هيمنة مغربية، في مقابل غياب تام للاعبي المنتخب المصري بعد وداعهم البطولة من المربع الذهبي.

​اكتساح مغربي وتواجد سنغالي

​فرض لاعبو المنتخب المغربي سيطرتهم على التشكيل المثالي بوجود 5 لاعبين، وذلك بعد تأهلهم التاريخي إلى النهائي على حساب نيجيريا بركلات الترجيح.

وتصدر المدافع نصير مزراوي المشهد بحصوله على تقييم (8.3)، كما ضمت القائمة كلًا من نايف أكرد (7.8) في الدفاع، وأمير العيناوي (7.9) وبلال الخنوس (7.4) في خط الوسط، والمهاجم يوسف النصيري (7.1).



​وحجز المنتخب السنغالي -الذي أطاح بالفراعنة- 4 مقاعد في التشكيلة، يتقدمهم النجم ساديو ماني صاحب هدف الفوز على مصر بتقييم (7.7)، والمدافع موسى نياكاتي (7.3)، ولاعب الوسط إدريسا غاي (7.6)، والظهير كريبين دياتا (8.1).



​غياب "الفراعنة" ولعنة السنغال



​جاء الغياب المصري الكامل عن التشكيل المثالي ليعكس ليلة حزينة للجماهير المصرية، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف في مباراة طنجة. ورغم الأداء القتالي للحارس محمد الشناوي ورفاقه، إلا أن الإحصائيات الفنية منحت الأفضلية للاعبي المنتخبات المتأهلة للنهائي، بالإضافة للحارس النيجيري ستانلي نوابالي الذي حقق أعلى تقييم في التشكيل (9.0) رغم خسارة فريقه.



​التشكيل المثالي لنصف النهائي حسب "سوفاسكور":



​حراسة المرمى: نوابالي (نيجيريا - 9.0).

​خط الدفاع: مزراوي (المغرب - 8.3)، نياكاتي (السنغال - 7.3)، أكرد (المغرب - 7.8)، باسي (نيجيريا - 8.1).

​خط الوسط: إدريسا غاي (السنغال - 7.6)، أمير العيناوي (المغرب - 7.9)، كريبين دياتا (السنغال - 8.1).

​صناعة اللعب: بلال الخنوس (المغرب - 7.4)، ساديو ماني (السنغال - 7.7).

​الهجوم: يوسف النصيري (المغرب - 7.1).



​يُذكر أن المنتخب المصري سيلتقي نظيره النيجيري بعد غد السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يصطدم المنتخب المغربي (المستضيف) بأسود التيرانجا السنغالية في مباراة النهائي يوم الأحد المقبل بحثًا عن اللقب القاري.

