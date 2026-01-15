الخميس 15 يناير 2026
رياضة

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

دياز
دياز
أمم أفريقيا، تختتم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب يوم الأحد المقبل بمباراة النهائي بين المغرب والسنغال وسط صراع قوي بين الهدافين.

ترتيب هدافين أمم أفريقيا 

خمسة أهداف: ابراهيم دياز (المغرب)

أربعة أهداف: 
فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، محمد صلاح (مصر)

ثلاثة أهداف:
رياض محرز (الجزائر)، ايوب الكعبي (المغرب)، لاسين سينايوكو (مالي)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أماد ديالو (ساحل العاج)

هدفان: 
نيكولاس جاكسون، باب جي، ساديو مانيه (السنغال)، إلياس العاشوري (تونس)، رافايل أونييديكا، لايل فوستر، أوسوين أبوليس (جنوب أفريقيا)، جايل كاكوتا (جمهورية الكونغو الديموقراطية)، ابراهيم مازة (الجزائر)، جيني كاتامو (موزامبيق)، كريستيان كوفان (الكاميرون)، أكور أدامس (نيجيريا)، عمر مرموش (مصر).

وحسم المنتخب المغربي تذكرة التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد التفوق على منتخب نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

وفاز منتخب المغرب على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة (4-2)، في ركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة المغرب والسنغال

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

فيما يخوض منتخب نيجيريا مواجهة قوية أيضًا أمام منتخب مصر للمنافسة على المركز الثالث بالكان، يوم السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

