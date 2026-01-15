غزارة تهديفية، رقم قياسي جديد في أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

دخلت النسخة الخامسة والثلاثون من كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025" التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن شهدت غزارة تهديفية غير مسبوقة حطمت كافة الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1957.

​رقم قياسي جديد يتجاوز "نسخة كوت ديفوار"

​مع إطلاق صافرة نهاية مباريات الدور نصف النهائي، استقر عداد الأهداف في البطولة عند 120 هدفًا، وهو الرقم الذي كسر الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة كوت ديفوار 2023 (119 هدفًا).

والمثير للدهشة أن هذا الرقم تحقق قبل خوض مباراتي النهائي والمركز الثالث، مما يعني أن الحصيلة مرشحة لزيادة تاريخية قد تجعل من الصعب تحطيمها في المستقبل القريب.



​معدلات تهديفية مرعبة



​بلغ متوسط التسجيل في النسخة الحالية حوالي 2.4 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو ما يعكس النهج الهجومي الذي اتبعته المنتخبات المشاركة. وساهم في هذا الرقم عدة عوامل أبرزها ​تألق النجوم حيث تصدر المغربي إبراهيم دياز المشهد بـ 5 أهداف، يلاحقه المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين برصيد 4 أهداف لكل منهما.

و​القوة الهجومية للنسور حيث سجل المنتخب النيجيري وحده 14 هدفًا كأقوى خط هجوم في البطولة قبل اصطدامه بدفاع الأسود في نصف النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.