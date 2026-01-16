نجم منتخب نيجيريا: لم نفكر في مواجهة مصر بعد خيبة الخروج أمام المغرب

18 حجم الخط

أكد أديمولا لوكمان، لاعب منتخب نيجيريا، أن تركيز لاعبي فريقه لم يتجه بعد إلى مواجهة منتخب مصر، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تصريحات لوكمان

وقال لوكمان، في تصريحات صحفية: إن الخروج من الدور نصف النهائي لا يزال مسيطرا على أجواء المنتخب، موضحا: “بصراحة لم أفكر في مباراة مصر، فخيبة الأمل بعد المباراة الأخيرة كانت كبيرة”.

وأضاف لاعب نيجيريا: “خضنا مباراة صعبة للغاية امتدت لـ120 دقيقة، وكانت مواجهة قوية، لكن الخسارة بركلات الترجيح تكون دائمًا الأصعب”.

وتابع: “قدمنا أداء جيدا أمام فريق قوي، وفي النهاية حسمت المباراة عبر ركلات الترجيح”.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

و تنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

