علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في كأس العاصمة

علاء عبد العال
علاء عبد العال
أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه أمام نظيره فريق إنبي المقرر لها اليوم على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

تعد هذه المباراة مصيرية لغزل المحلة وإنبي لتحديد مصير الفريقين في دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويطمح غزل المحلة لرفع رصيده إلى النقطة العاشرة مما يعزز فرصه في الصعود كأفضل مركز ثالث.

فيما يسعى فريق إنبي لتحقيق الفوز لضمان التأهل لربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة.

مجموعة إنبي وغزل المحلة

ويقع فريقا غزل المحلة وإنبي في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

وأعلن الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، بقيادة الكابتن علاء عبد العال، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إنبى والتي تضم 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى:
عامر عمر – النفراوي – أحمد العربي

خط الدفاع:
بسام وليد – يوسف فوزي – رشاد العرفاوي – أشرف مجدي – سعيدي كيو – عبيدي إنزا

خط الوسط:
ويليام صنداى – عاطف الحكيم – جريندو – جيمي مونانجا

خط الهجوم:
الفحراوي – أحمد شوشة – أحمد العش – يحيى زكريا – عموري – أحمد جمال – بودي – رحيم شومازي – معاذ عبد السلام – محمود مجدي – موري توريه – يوسف العزب

ترتيب مجموعة إنبي والمحلة في بطولة كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش - 13 نقطة.
المقاولون العرب - 11 نقطة.
إنبي - 9 نقاط.
فاركو - 9 نقاط.
غزل المحلة - 7 نقاط.
الأهلي - 6 نقاط.
سيراميكا  - 3 نقاط.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ويعتبر فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

