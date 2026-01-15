كأس عاصمة مصر، المقاولون العرب يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول

الخميس 15 يناير 2026
تأخر فريق سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف التقدم لفريق المقاولون العرب اللاعب إسلام جابر في الدقيقة 33 من ركلة جزاء. 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون 

حراسة المرمى: إسلام ريشة

خط الدفاع: فارس شافعي - محمد المغربي - إسلام عبد الله - يوسف جمال

خط الوسط: عمر درويش - محمد رضا - ماهر خالد - أحمد عزت - عيسى علي ماهر

خط الهجوم: محمد سعد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد جابر- عبد الرؤوف عمر - محمود زوكا - يونس ربيع - حسام معبدي - أحمد الشرقاوي - عزت منصور - محمود سمير - عبد الرحمن النحاس

تشكيل المقاولون العرب أمام سيراميكا

وودع فريق سيراميكا البطولة رسميًا بعد نتائجه المخيبة للآمال، ليختتم مشواره في البطولة بشكل إيجابي.

ويقع فريقا غزل المحلة وسيراميكا في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - المقاولون العرب.

ترتيب المجموعة الأولى 

في المجموعة الأولى، تصدر طلائع الجيش الترتيب برصيد 13 نقاط، يليه إنبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فاركو صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، وجاء المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، ثم غزل المحلة خامسًا بـ7 نقاط، بينما حل الأهلي سادسًا برصيد 6 نقاط، وتذيل سيراميكا المجموعة برصيد 3 نقاط.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

