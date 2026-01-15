رئيس الفيفا يعزي أبو ريدة في وفاة صابر عيد نجم المحلة الراحل

18 حجم الخط

أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي، لتعزيته في وفاة صابر عيد نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، والذي رحل نهاية شهر ديسمبر الماضي.

إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة صابر عيد

وقال إنفانتينو في رسالته إلى أبو ريدة: "السيد الرئيس، يطيب لي أن أتقدم إليكم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة في وفاة اللاعب الدولي السابق صابر عيد، إن الكلمات تعجز عن التعبير عن عمق الحزن الذي نشعر به جراء هذا الفقدان الأليم".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: "خلال مسيرته الدولية، شارك صابر عيد بشكل لافت في بطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا، وعلى مستوى الأندية دافع لسنوات طويلة عن ألوان نادي غزل المحلة، لقد كان أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، ونجمًا لنادي غزل المحلة، وستظل مسيرته الحافلة وإنجازاته، ولا سيما قيادته وشخصيته ووفاؤه وصفاته الإنسانية، خالدة في الذاكرة ولن تُنسى، وسيظل محل تقدير وافتقاد كبيرين."

واختتم إنفانتينو رسالته إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قائلًا: "وبالنيابة عن أسرة كرة القدم الدولية، أتقدم بأحر التعازي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى أسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، ونتوجه إليهم جميعًا بخالص مشاعر المواساة، وقلوبنا معهم في هذا المصاب الجلل، نأمل أن تسهم هذه الذكريات وكلمات الدعم في التخفيف من وطأة الحزن وإضفاء بعض السكينة والعزاء في هذه الظروف العصيبة."

