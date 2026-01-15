الخميس 15 يناير 2026
رياضة

المقاولون العرب يهزم سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب
المقاولون العرب وسيراميكا
خسر فريق سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف الفوز لفريق المقاولون العرب اللاعب إسلام جابر في الدقيقة 33 من ركلة جزاء. 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون 

حراسة المرمى: إسلام ريشة

خط الدفاع: فارس شافعي - محمد المغربي - إسلام عبد الله - يوسف جمال

خط الوسط: عمر درويش - محمد رضا - ماهر خالد - أحمد عزت - عيسى علي ماهر

خط الهجوم: محمد سعد

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد جابر- عبد الرؤوف عمر - محمود زوكا - يونس ربيع - حسام معبدي - أحمد الشرقاوي - عزت منصور - محمود سمير - عبد الرحمن النحاس

تشكيل المقاولون العرب أمام سيراميكا

وودع فريق سيراميكا البطولة رسميا بعد نتائجه المخيبة للآمال بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى.

ويقع فريقا غزل المحلة وسيراميكا في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - المقاولون العرب.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر 

1ـ طلائع الجيش 13 نقاطة

2ـ المقاولون العرب 11 نقطة

3ـ إنبي 9 نقاط

4ـ فاركو 9 نقاط

5ـ غزل المحلة 7 نقاط

6ـ الأهلي 6 نقاط

7ـ سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

