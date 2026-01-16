علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة نظيره إنبي، المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة غزل المحلة لمواجهة إنبي

غزل المحلة يفوز على مركز شباب السرو

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره مركز شباب السرو بنتيجة 2ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر.

وأحرز هدفي فريق غزل المحلة كل من: عبد الرحمن بودي ومحمد أشرف.

غزل المحلة يفوز علي سيراميكا

وخسر فريق سيراميكا كليوباترا أمام نظيره فريق غزل المحلة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين بإستاد المحلة، ضمن الجولة السادسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وحاول كل فريق تسجيل هدف التقدم لكن لم تنجح محاولاتهم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل هدف فريق غزل المحلة اللاعب أشرف مجدي في الدقيقة 68.

مشوار غزل المحلة في كأس الرابطة

وبتلك النتيجة يحتل غزل المحلة المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من 5 مباريات.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

