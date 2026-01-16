جنوب أفريقيا وبوتسوانا تدرسان الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2028

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن وجود اتجاه داخل دولة جنوب أفريقيا للتقدم بملف ترشيح مشترك مع بوتسوانا، من أجل استضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2028.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد قرر إقامة النسخة المقبلة من البطولة في عام 2027 بشكل طبيعي، على أن تقام نسخة استثنائية في 2028، قبل تحويل نظام البطولة مرة كل أربع سنوات.

جنوب أفريقيا تدرس استضافة كأس الأمم الإفريقية 2028

وذكرت شبكة “SABC Sport” أن جنوب أفريقيا أبدت اهتماما كبيرا بتنظيم البطولة القارية، بالتعاون مع بوتسوانا، في ظل تحركات رسمية لدراسة تقديم ملف الاستضافة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشبكة أن عددا من وزراء الرياضة في القارة الأفريقية يتواجدون حاليا في العاصمة المغربية الرباط، على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقررة مساء الأحد بين المغرب المضيف والسنغال، من بينهم وزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا جايتون ماكنزي.

وأشارت التقارير إلى أن نسخة كأس الأمم الأفريقية 2028 من المقرر إقامتها في شرق القارة بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، إلا أن هناك حديثا متداول حول إمكانية إعادة ترشيح المغرب لاستضافة البطولة مرة أخرى، لتكون النسخة الأخيرة قبل تطبيق النظام الجديد للمسابقة.

