أرقام مصطفى العش مع الأهلي بعد رحيله رسميا إلى المصري

أتم فريق المصري البورسعيدي تعاقده مع مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير 2026.

وكان الأهلي تعاقد مع مصطفى العش في يناير 2025 على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر ضمه بشكل نهائي في صيف 2025 قادما من نادي زد.

مشوار مصطفى العش مع الأهلي

وخلال مشواره مع الأهلي، شارك مصطفى العش في 21 مباراة بمختلف البطولات، بإجمالي 1431 دقيقة لعب، لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف، بينما صنع هدفا وحيدا.

وعلى صعيد البطولات، توج مصطفى العش مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز والسوبر المصري.

العش يوقع للمصري

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.

الجدير بالذكر أن اللاعب مصطفى العش والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد سبق له اللعب لصفوف غزل المحلة وزد إف سي قبل أن ينتقل لصفوف فريق الأهلي.

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة المصري وزد إف سي بكأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق الحادي والعشرين من يناير الجاري، موعدًا لانطلاق مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق زد إف سي، حيث ستقام المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب.

كان المصري قد صعد لهذا الدور بعد تغلبه على فريق دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما صعد فريق زد إف سي للدور ذاته بعد تغلبه على فريق جي ( ألو ايجيبت سابقًا ) بهدف للاشئ.

