رياضة

أوبتا ترجح كفة نيجيريا أمام مصر في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
رجحت  شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، كافة منتخب نيجيريا للفوز على نظيره منتخب مصر، في المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب. 

ومنحت أوبتا منتخب نيجيريا نسبة 44.9% لتحقيق الفوز على منتخب مصر في الوقت الأصلي للمباراة، مقابل 29.8% لمنتخب مصر، فيما ذهبت النسبة المتبقية لاحتمالية انتهاء اللقاء بالتعادل، سواء إيجابي أو سلبي، على أن يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح حال استمرار التعادل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب 

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

