إخماد حريق في منزل بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الرابع بشارع ميدان السواقي بدائرة قسم أول شرطة الفيوم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الوحدات السكنية المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، ولم يتسبب في وقوع إصابات.

حريق في وحدة سكنية بميدان السواقي وسط الفيوم

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي  إخطارا من مأمور قسم  شرطة اول الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، عن بلاغا من أهالي شارع ميدان السواقي بدائرة القسم، بنشوب حريق داخل إحدى الشقق في برج سكني، وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق، قبل أن يمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الارواح، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، وتبين من المعاينة الأولية ان سبب حدوث الحريق ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية، وتسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل.

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بالرصيف على طريق الفيوم

مصرع شاب بعد تناوله مادة سامة بالخطأ في الفيوم

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب نشوب الحريق، وتولي التحقيق.

