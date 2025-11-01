أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

تشهد الساعات الأخيرة بوادر أزمة بين منتخب مصر من جهة، وناديي ليفربول ومانشستر سيتي من جهة ‏أخرى، على خلفية استدعاء الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش للمشاركة في ودية نيجيريا المقرر إقامتها ‏يوم 14 ديسمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقررة في المغرب.‏

ويستعد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن لبدء المعسكر التحضيري قبل البطولة، في وقت يتشبث ‏فيه الناديان الإنجليزيان بحقّهما في بقاء اللاعبين للمباريات المحلية والأوروبية المقبلة.‏

وأكد خبير اللوائح عامر العمايري أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتيح للمنتخبات الإفريقية ‏استدعاء لاعبيها المشاركين في البطولة اعتبارًا من 7 ديسمبر، مما يمنح المنتخب المصري أحقية ‏استدعاء صلاح ومرموش للمشاركة في ودية نيجيريا.‏

وفي المقابل، كشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن مانشستر سيتي يرفض مبدئيًا فكرة مشاركة ‏مرموش في اللقاء الودي، نظرًا لتزامنه مع مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي ‏الممتاز، وهو ما يضع اللاعب في موقف صعب بين الالتزام بناديه أو تلبية نداء المنتخب.‏

التقرير ذاته أوضح أن مرموش قد ينضم إلى معسكر المنتخب بعد مباراة كريستال بالاس مباشرة، ما ‏يعني غيابه عن ودية نيجيريا، على أن يبدأ مشواره مع الفراعنة قبل لقاء برينتفورد في كأس الرابطة ‏الإنجليزية يوم 16 ديسمبر.‏

أما محمد صلاح، فيواجه وضعًا مشابهًا، إذ يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام برايتون في 13 ديسمبر، أي ‏قبل 24 ساعة فقط من ودية نيجيريا، ما يجعل مشاركته محل شك كبير حتى اللحظة.‏

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تحدث عن مشاركة اللاعبين عمر مرموش ‏وريان آيت نوري مع منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدًا دعمه الكامل ‏لحق اللاعبين في تمثيل بلدانهم.‏

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:‏ “هذه البطولة مخصصة للمنتخبات، وبالطبع إذا تمت دعوتهم فيجب أن يذهبوا. اللعب لمنتخب بلادك ‏شرف كبير لا يمكن لأي مدرب أن يمنعه”.

لكن خبراء أكدوا أن جوارديولا لا يمتلك قرار السماح لـ مرموش بالمشاركة مع المنتخب المصري.

