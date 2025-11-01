السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

تشهد الساعات الأخيرة بوادر أزمة بين منتخب مصر من جهة، وناديي ليفربول ومانشستر سيتي من جهة ‏أخرى، على خلفية استدعاء الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش للمشاركة في ودية نيجيريا المقرر إقامتها ‏يوم 14 ديسمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقررة في المغرب.‏

ويستعد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن لبدء المعسكر التحضيري قبل البطولة، في وقت يتشبث ‏فيه الناديان الإنجليزيان بحقّهما في بقاء اللاعبين للمباريات المحلية والأوروبية المقبلة.‏

وأكد خبير اللوائح عامر العمايري أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتيح للمنتخبات الإفريقية ‏استدعاء لاعبيها المشاركين في البطولة اعتبارًا من 7 ديسمبر، مما يمنح المنتخب المصري أحقية ‏استدعاء صلاح ومرموش للمشاركة في ودية نيجيريا.‏

وفي المقابل، كشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن مانشستر سيتي يرفض مبدئيًا فكرة مشاركة ‏مرموش في اللقاء الودي، نظرًا لتزامنه مع مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي ‏الممتاز، وهو ما يضع اللاعب في موقف صعب بين الالتزام بناديه أو تلبية نداء المنتخب.‏

التقرير ذاته أوضح أن مرموش قد ينضم إلى معسكر المنتخب بعد مباراة كريستال بالاس مباشرة، ما ‏يعني غيابه عن ودية نيجيريا، على أن يبدأ مشواره مع الفراعنة قبل لقاء برينتفورد في كأس الرابطة ‏الإنجليزية يوم 16 ديسمبر.‏

أما محمد صلاح، فيواجه وضعًا مشابهًا، إذ يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام برايتون في 13 ديسمبر، أي ‏قبل 24 ساعة فقط من ودية نيجيريا، ما يجعل مشاركته محل شك كبير حتى اللحظة.‏

 وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تحدث عن مشاركة اللاعبين عمر مرموش ‏وريان آيت نوري مع منتخبي مصر والجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدًا دعمه الكامل ‏لحق اللاعبين في تمثيل بلدانهم.‏

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:‏ “هذه البطولة مخصصة للمنتخبات، وبالطبع إذا تمت دعوتهم فيجب أن يذهبوا. اللعب لمنتخب بلادك ‏شرف كبير لا يمكن لأي مدرب أن يمنعه”.

لكن خبراء أكدوا أن جوارديولا لا يمتلك قرار السماح لـ مرموش بالمشاركة مع المنتخب المصري. 

الجريدة الرسمية