إخماد حريق منزل مكون من 3 طوابق بمدينة الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من إخماد حريق نشب في منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الصوفي التابعة لقسم ثان الفيوم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

حريق في منزل من 3 طوابق

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق وتبين أنه نشب بالطابق الثاني، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الكتلة السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم في قسم شرطة ثان الفيوم، وأحيل الي النيابة التي انتدبت خبير حرائق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولت النيابة التحقيق.

