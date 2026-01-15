إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بالفيوم

الخميس 15 يناير 2026
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، من إخماد حريق شب بمزرعة دواجن بقرية الحجارة بمركز سنورس، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي المنشآت المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات.

إخماد حريق في مزرعة دواجن

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد  بنشوب حريق بمزرعة دواجن، بعزبة حميدة بقرية الحجارة دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد النيران إلى الأبنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

قرارات النيابة العامة

 وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار 

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين يجب القيام بها لتوعية المواطنين عن كيفية التعامل الآمن مع مهمات الكهرباء أثناء الأمطار وهي كالتالي:

1- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.
2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.
3- الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.
4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.
5- الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.
6- توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

