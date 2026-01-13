مصرع شاب بعد تناوله مادة سامة بالخطأ في الفيوم

18 حجم الخط

لقي شاب من الفيوم مصرعه، بعد ان اصيب بحالة أعباء شديدة، بسبب تناول مادة سامة عن طريق الخطأ، ويقيم بقرية جرين التفتيش التابعة لقريه المظاطلي، بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل إلى مستشفي طامية المركزي التي إحالته الي مركز السموم بالقاهرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة، ولم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذه.

مصرع شاب تناول مادة سلمة بالخطأ

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد سيف مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى طامية المركزي في حالة إعياء شديدة، ادعاء تناول مادة سامة، عن طريق الخطاء وعلى الفور، انتقلت الأجهزة قوة من المركز إلى مستشفي طامية المركزي لمتابعة البلاغ، وبالفحص تبين أن " شعبان.ع.أ " 27 عاما، يقيم بذات العنوان، وأكد الأطباء أنه يعاني من أعراض تسمم حاد، ونظرًا لتدهور حالته الصحية، تم نقله إلى معهد السموم بالقاهرة في محاولة لإنقاذه، ورغم الجهود الطبية المبذولة، والا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق، كما قرر تسليم الجثة الي عائلته للدفن بمقابر ايرته، بعد اعداد تقرير الصفة التشريحية.

