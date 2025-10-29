الخميس 30 أكتوبر 2025
عاطل يشعل النار في مسكن أسرته بالفيوم بسبب المخدرات

أشعل عاطل من الفيوم النار في مسكن الزوجية،  وبداخله زوجته وابنائه الثلاثة، وتمكن الجيران من إنقاذهم قبل أن تمسك النار بهم، كما تمكنت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وجار البحث عن الجاني.

عاطل يشعل النار في مسكن الزوجية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بأن عاطلا  مقيما بقرية منشأة عبدالله، دائرة المركز، اشعل النار في شقته، وبداخلها زوجته وأولاده، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف الى موقع البلاغ، وتبين أن الجاني يدمن تعاطي المواد المخدرة، ورفضت زوجته اعطائه مبلغ مالي لشراء المخدرات، فاشعل النار في المسكن وبداخله الزوجة والأبناء، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة، كما تمكن الجيران، من انتشال الزوجة والأطفال من وسط النار، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات.

مفاجأة في واقعة مقتل طفلة على يد زوج أمها في الفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وتم العرض علي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة بسرعة. ضبط وإحضار الجاني، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

الجريدة الرسمية