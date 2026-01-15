إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بالرصيف على طريق الفيوم

الخميس 15 يناير 2026
أصيب شخصين من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج، وتمكنت  إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تصادم بالرصيف

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف، علي طريق  القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فتصادم مع الرصيف، ما تسبب في  إصابة شخصين، وتم نقلهما الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

قرارات النيابة العامة

تحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

نصائح الإدارة العامة للمرور

تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة،  التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا،  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل، تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

كما تنصح الإدارة العامة للمرور باستخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

