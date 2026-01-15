مصرع شاب في حادث مروري على الطريق الغربي بالفيوم

18 حجم الخط

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، في الاتجاه القادم من محافظة القاهرة عائدًا إلى محافظة المنيا.

مصرع شاب على الطريق الغربي

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والموانئ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وانتقلت على الفور قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبينّ من المعاينة الأولية لموقع الحادث، إنّ السرعة الزائدة لقائد السيارة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يده وفقد السيطرة عليها، فانقلبت السيارة في نهر الطريق، ولفظ قائدها أنفاسه الأخيرة على الفور خلال الحادث.

بينما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية بسبب الحادث، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة المنقلبة من نهر الطريق إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

نصائح الإدارة العامة للمرور

تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا، تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل، تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

كما تنصح الإدارة العامة للمرور باستخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

