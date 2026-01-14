مياه الشرب بسوهاج تدفع بخدمة عملاء متنقلة للتعاقد على الوصلات المنزلية

18 حجم الخط

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بسيارات خدمة عملاء متنقلة لتلقى طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي قرية الحديقة بمركز طما ومشروع صرف صحى قرية بيت خلاف بمركز جرجا وذلك للبدء فى التوصيل على الشبكة وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين

مياه الشرب بسوهاج تدفع بمركز خدمة عملاء متنقل لبدء التعاقد على الوصلات المنزلية

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وأضاف أن تلك المشروعات تاتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن مشروع صرف صحى قرية بيت خلاف بمركز جرجا يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 525 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار ويخدم 18 الف مواطن بقرية بيت خلاف وأن مشروع صرف صحى قرية الحديقة بمركز طما يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 81216 متر مكعب لكل يوم وخط طرد وشبكات انحدار ويخدم 10 الاف نسمة بقرية الحديقة.

وأشار محمد على مدير عام خدمة العملاء أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تتلقى طلبات المواطنين لتوصيل خدمة الصرف الصحى بالمناطق المذكورة وأنه يتم فتح ملف لكل متقدم للحصول على الخدمة بصورة البطاقة وآخر فاتورة مياه ويتم سداد قيمة المقايسة النمطية لانهاء اعمال التوصيل والدخول على الشبكات على أن يتم تحرير محاضر مخالفة الدخول على الشبكة أو محاضر بيئة للمواطنين الغير متعاقدين.

