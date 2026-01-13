الثلاثاء 13 يناير 2026
صحة سوهاج: ضبط طالبة انتحلت صفة طبيبة جلدية في ساقلتة

جانب من عملية التشميع
جانب من عملية التشميع
أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نجاح فرق التفتيش بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بإشراف  الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع إدارة ساقلتة والجهات المعنية، في ضبط طالبة تدعى “أ م س” تبلغ من العمر 23 عامًا، مقيمة بإحدى قرى مركز سوهاج، بتهمة انتحال صفة طبيبة جلدية، واستخدام اسم مزيف مثبت على لافتات، وإدارة مركز تجميل غير مرخص بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج.
 

ضبط طالبة تنتحل صفة طبيبة جلدية  و اسم وهمي وغلق وتشميع مركز تجميل  غير مرخص تديره بساقلتة

وأوضح وكيل الوزارة أن المتهمة كانت تمارس مهنة الطب دون الحصول على أي مؤهل طبي معتمد، وتستخدم أسم وهمي في اللافتات في محاولة لتضليل فرق التفتيش، إلا أن يقظة وخبرة الفرق التابعة لصحة سوهاج أسفرت عن ضبطها، لما تمثله هذه الممارسات غير القانونية من خطر جسيم على صحة وسلامة المواطنين.
صحة سوهاج تواصل إسقاط منتحلي الصفة

 

وأكد الدكتور عمرو دويدار أنه تم ضبطها وغلق وتشميع المركز الوهمي واتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1945 بشأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

 

دويدار يعلنها صريحة لا تهاون مع من يعبث بصحة المواطنين  

وشدد "دويدار" على استمرار الحملات الرقابية المشددة على جميع المنشآت الصحية الخاصة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مؤكدًا أن صحة المواطن السوهاجي خط أحمر.

