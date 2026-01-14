الأربعاء 14 يناير 2026
جامعة سوهاج تحصد 1.6 مليون جنيه تمويلا لدعم المبتكرين من أكاديمية البحث العلمي

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة حصلت على تمويل قدره مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك لدعم المبتكرين وريادة الأعمال والشركات الناشئة، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدورها الوطني والتنموي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأوضح أن هذا التمويل يأتي في إطار مشروعات مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وتحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبإشراف رئاسة مجلس الوزراء، بما يعزز من قدرة الجامعة على تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات تطبيقية ذات جدوى اقتصادية.

جامعة سوهاج تحصد تمويلًا مليونا و600 ألف جنيه لدعم المبتكرين وريادة الأعمال من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وأكد النعماني أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الاستراتيجية للجامعة خلال المرحلة المقبلة، لما لها من دور محوري في دعم الباحثين والمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

دعم وتطوير البيئة الابتكارية داخل الجامعة

وأضاف الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، أن هذا التمويل يهدف بالأساس إلى دعم وتطوير البيئة الابتكارية داخل الجامعة، وتعزيز أواصر التعاون وربط الجامعة بالمجتمع الصناعي المحيط، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى نواتج صناعية وتكنولوجية قابلة للتطبيق والتسويق.

وأشار إلى أن التمويل يمتد على مدار عامين، ويستهدف تحفيز منظومة الابتكار، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الخلّاقة، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع مبدع قائم على المعرفة والابتكار، وقادر على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المستقبل.

