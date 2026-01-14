18 حجم الخط

تفقد فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، بمديرية التربية والتعليم بسوهاج فى جولة ميدانية لمتابعة أعمال الامتحانات بعدد من مدارس إدارة سوهاج التعليمية للاطمئنان على حسن سير وانتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

مدير تعليم سوهاج يتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

وشملت الجولة مدارس: ناصر الابتدائية الجديدة، وناصر الإعدادية بنات، وسوهاج الثانوية بنات، حيث تابع انتظام امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى الصف السادس، والبالغ عدد طلابها على مستوى المحافظة نحو 501,818 طالبًا، حيث أدى طلاب الصف الرابع امتحان مادة الرياضيات، وطلاب الصف الخامس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف السادس امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات

كما تابع امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، والبالغ عددهم 235,993 طالبًا على مستوى المحافظة، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة العلوم، وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، إلى جانب متابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والبالغ عدد طلابهما 72,278 طالبًا، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي (الفترة الصباحية) امتحان مادة التاريخ.

واطمأن مدير عام التعليم العام خلال جولته على الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم، لمواجهة أي مخالفات قد تؤثر سلبًا على سير العملية الامتحانية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع غرف العمليات المركزية بالإدارات التعليمية والمديرية، لتذليل أي معوقات وضمان استقرار وانتظام اللجان الامتحانية.

كما شدد النحاس على أهمية المتابعة المستمرة من قبل مديري المدارس لسير العمل داخل اللجان على مدار اليوم، والمرور الدوري على مختلف اللجان داخل المدرسة الواحدة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وخلال المتابعة، تم التأكد من توزيع النماذج الثلاثة المختلفة على الطلاب وفق أرقام الجلوس، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، مع التشديد على غلق أبواب اللجان، ومنع دخول غير القائمين على أعمال الامتحانات، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، لضمان تحقيق الانضباط الكامل.

