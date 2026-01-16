حضور مميز لـ المغربي عمر القزابري ضيف شرف «دولة التلاوة»

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت إحدى حلقات برنامج «دولة التلاوة» حضورًا مميزًا للقارئ المغربي الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب، والذي حلّ ضيف شرف على الحلقة، مقدّمًا تلاوة قرآنية مؤثرة تركت صدى واسعًا لدى لجنة التحكيم والمشاهدين.

القزابري يقدم تلاوة روحانية تعكس المدرسة المغربية في الأداء القرآني



وقدّم الشيخ عمر القزابري تلاوة اتسمت بالخشوع العميق والدقة العالية في أحكام التجويد، مع أداء صوتي متوازن يجسّد ملامح المدرسة المغربية في التلاوة، وهو ما أضفى على الحلقة طابعًا خاصًا ومختلفًا، وأبرز تنوع مدارس التلاوة في العالم الإسلامي.

ضيف الشرف يضيف بُعدًا دوليًا للمنافسات

مسابقة دولة التلاوة، وجاءت استضافة القارئ المغربي في إطار حرص البرنامج على الانفتاح على المدارس القرآنية المختلفة، ومنح المنافسة بُعدًا دوليًا، يعكس مكانة التلاوة القرآنية كفن عالمي يجمع بين الشعوب والثقافات الإسلامية.

مقال وجداني يكتبه القزابري في حب مصر ويتلوه بصوت مفعم بالمشاعر

في لحظة إنسانية مؤثرة، قرأ القارئ المغربي الشيخ عمر القزابري مقالًا وجدانيًا كتبه خصيصًا في حب مصر، حمل عنوان «مصر التي في خاطري»، وذلك خلال ظهوره ضيف شرف في برنامج «دولة التلاوة»، ليعبّر من خلاله عن تقديره العميق لمكانة مصر الدينية والثقافية والحضارية.

اقتباس من شعر أحمد رامي يفتتح رسالة الوفاء



واستهل الشيخ القزابري مقاله باقتباس من كلمات الشاعر الكبير أحمد رامي قائلًا: «أطلقوا العنان لقلمي»، مؤكدًا أن الحديث عن مصر لا يمكن أن يُحاط بالكلمات، فهي – كما وصفها – مصر العلم والفكر والأدب، ومصر القرآن وولادة القمم الشامخة.

إشادة بروّاد التلاوة المصرية الذين صنعوا مدرسة خالدة



وسلط القزابري الضوء على أعلام التلاوة في مصر، معتبرًا أنهم شكّلوا مدرسة قرآنية متفرّدة ألهمت العالم الإسلامي، وذكر من بينهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ البهتيمي، والشيخ علي محمود، مشيرًا إلى أن أصواتهم ستظل منارات هداية وجمال في تاريخ التلاوة.

مصر القرآن ومهد الأصوات التي وصلت للعالم

وأكد القارئ المغربي أن مصر كانت ولا تزال قلب التلاوة النابض، ومنها خرجت الأصوات التي وصلت بالقرآن الكريم إلى كل بقاع الأرض، مشددًا على أن المدرسة المصرية في التلاوة أسهمت في ترسيخ معايير الأداء القرآني الصحيح والمعبّر.

رسالة حب خالدة: «حبك يا مصر في القلب»



واختتم الشيخ عمر القزابري مقاله برسالة وجدانية صادقة قال فيها: «حبك يا مصر في القلب… دامت مصر بالخير، وهذه الأرض محفوظة، والله راعيها»، في كلمات لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من جمهور البرنامج ولجنة التحكيم.

«دولة التلاوة» منصة لاكتشاف الأصوات المتميزة والاحتفاء بالكبار

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» تقديم نموذج فريد يجمع بين اكتشاف المواهب الشابة والاحتفاء بالقرّاء الكبار، من خلال استضافة رموز بارزة في عالم التلاوة، بما يسهم في إثراء التجربة الفنية والروحية للمشاهدين.

برنامج يجمع الأصالة والتجديد في خدمة القرآن الكريم



ويأتي برنامج «دولة التلاوة» ثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار رؤية تهدف إلى نشر ثقافة التلاوة الصحيحة، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، وتقديم محتوى ديني يجمع بين الأصالة والتجديد.

