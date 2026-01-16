عمر القزابري يشارك محمد كامل القراءة في «دولة التلاوة» ويشيد بأدائه

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت إحدى حلقات برنامج «دولة التلاوة» لحظة روحانية لافتة، حين شارك القارئ المغربي الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب، القارئ المتسابق محمد كامل التلاوة، في مشهد عكس وحدة المدرسة القرآنية وتلاقي الأصوات من مشارب مختلفة على كتاب الله.

تلاوة مشتركة تحمل روح الكبار وتُبرز نضج الأداء

قدّم القارئ محمد كامل تلاوة متقنة اتسمت بالإحساس العالي والانضباط في أحكام التجويد، قبل أن يشاركه الشيخ عمر القزابري القراءة، في أداء امتزجت فيه الخبرة بالعذوبة، وسط أجواء من الخشوع والتركيز أثارت إعجاب لجنة التحكيم والحضور.

إشادة خاصة من الشيخ عمر القزابري بالقارئ المتسابق

وعقب انتهاء التلاوة، حرص الشيخ عمر القزابري على توجيه كلمة مؤثرة للقارئ محمد كامل، قائلًا: «ما شاء الله عليك.. رفع الله شأنك»، في إشادة عكست تقديره لمستوى الأداء وما يحمله القارئ من موهبة واعدة تبشّر بمستقبل قرآني مميز.

دعم معنوي يعكس رسالة «دولة التلاوة» في اكتشاف الأصوات الواعدة

وجاءت هذه الإشادة لتؤكد رسالة برنامج «دولة التلاوة» في احتضان الأصوات الشابة، وربطها بكبار القرّاء، بما يسهم في صقل المواهب القرآنية، وترسيخ قيم الإتقان والجمال في تلاوة كتاب الله.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تجمع بين الخبرة الشرعية والصوتية والدعوية

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من المتخصصين، هم: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ضيوف شرف من كبار العلماء والقرّاء في مصر والعالم تشارك في دولة التلاوة



ويستضيف البرنامج عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى القرّاء الكبار أحمد نعينع، وعبد الفتاح الطاروطي، وجابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، إلى جانب القارئ المغربي عمر القزابري.

