أنفاس الكبار حاضرة بلا أخطاء، محمد كامل يُبهر لجنة تحكيم «دولة التلاوة»

برنامج دولة التلاوة، واصل القارئ المتسابق محمد كامل تألقه في برنامج «دولة التلاوة»، بعدما قدّم تلاوة وُصفت من قِبل لجنة التحكيم بأنها من أفضل ما قُدّم في المنافسات حتى الآن، عكست تطورًا ملحوظًا في الأداء وثباتًا في الأحكام وإحساسًا عاليًا بالمعاني.

الشيخ حسن عبد النبي: أداء متقن وأحكام صحيحة دون أي أخطاء



أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، بتلاوة محمد كامل، مؤكدًا أنها جاءت ممتازة جدًا، مشددًا على أن أحكام التجويد كانت صحيحة بالكامل، دون وجود أي أخطاء، مع ملاحظة تطور كبير في مستوى الأداء مقارنة بالمشاركات السابقة.

الدكتور طه عبد الوهاب: تلاوة تبهر في كل مرة وتفوق ما قبلها

من جانبه، عبّر الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، عن إعجابه الشديد بالتلاوة، قائلًا: «إيه الجمال دهرائع ما شاء الله عليك يا محمد»، مؤكدًا أن التلاوة أكثر من ممتازة، وأن المتسابق ينجح في إبهار لجنة التحكيم في كل ظهور جديد، مع تطور ملحوظ من مرحلة إلى أخرى.

طه النعماني: إحساس عالٍ وثقة واضحة في الأداء



بدوره، أكد القارئ الشيخ القارئ طه النعماني أن تلاوة محمد كامل خالـية تمامًا من الأخطاء التجويدية، مشيرًا إلى أن الإحساس كان عاليًا أثناء القراءة، مع ثقة واضحة في الأداء، متمنيًا له التوفيق والاستمرار على هذا المستوى المتميز.

عمر القزابري: أنفاس الكبار حاضرة وفضل الله ظاهر

أما القارئ المغربي الشيخ عمر القزابري، ضيف شرف الحلقة، فأشاد بتلاوة محمد كامل واصفًا إياها بأنها رائعة، وتحمل أنفاس قرّاء كبار، مؤكدًا أن فضل الله عليه كان عظيمًا في هذه التلاوة التي عكست موهبة حقيقية واستعدادًا كبيرًا للمنافسة.

محمد كامل يرسخ مكانته بين أبرز المنافسين في دولة التلاوة



وجاءت هذه الإشادات المتتالية لتؤكد أن محمد كامل أصبح أحد الأسماء البارزة في المنافسة، معززًا حظوظه في الاستمرار بالمراحل المتقدمة من «دولة التلاوة»، في ظل أداء ثابت، ونضج فني، وتقدير واسع من لجنة التحكيم وضيوف البرنامج.

