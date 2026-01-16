الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وسلع مجهولة المصدر بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على استمرار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية، حفاظًا على صحة المواطنين وضبط منظومة السلع والخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة.

حملات تموينية للتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة شنت حملات تموينية مكثفة شملت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المعمول بها وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات التموينية في مجال الأسواق بمحافظة أسيوط أسفرت عن ضبط 64 كيلو لحوم دواجن وعجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 10 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر كما تم ضبط 22 كرتونة منظفات مجهولة المصدر، و6 لفات أرز و5 لفات سكر بدون فواتير، و5 أجولة دقيق فاخر بدون فواتير، كما تم ضبط أحد السوبر ماركت لحيازته زيتًا تموينيًا بالمخالفة للقانون.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تحرير 8 محاضر غلق لتجار تموينيين، و8 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و28 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم، إلى جانب 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وفي مجال المخابز البلدية، أوضح أنه تم تحرير 404 محاضر متنوعة شملت نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ضبط أدوية ومشروبات كحولية مجهولة وتحرير 511 محضرًا في حملة تموينية بأسيوط

ضبط 3 ألاف كيلو لحوم فاسدة و4 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

وشدد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر على أن محافظة أسيوط لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية اليومية، والتعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق والمخابز أسيوط الأنشطة التجارية البدالين التموينيين التموين والتجارة الداخلية اللواء هشام أبوالنصر المخابز البلدية حملات تموينية سلع غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الادمي محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية التموين مشروع جمعيتي وزارة التموين وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

مستشفى أطفال جامعة أسيوط يستقبل 61 ألف حالة بالعيادات الخارجية خلال 2025

كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط تنظم تدريبا للطلاب مع الشركات

تعليم أسيوط: الاستعانة بطلاب المدارس الفنية في التجهيزات النهائية لمركز إبداع

جامعة أسيوط تعلن انطلاق النسخة الثانية من برنامج «اختراق سوق العمل»

زراعة أسيوط تشكل لجنة للمرور على الزراعات الشتوية والقمح

تعليم أسيوط يتابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

حظر دخول الهواتف، استعدادات مكثفة لامتحانات الإعدادية بأسيوط

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

انتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل اللجان النوعية.. ماذا حدث بمجلس النواب في أسبوع؟

تعرف على موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

أوامر صندوق النقد.. وعدم التكليف للأطباء

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

خدمات

المزيد

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية