الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم أسيوط: الاستعانة بطلاب المدارس الفنية في التجهيزات النهائية لمركز إبداع

تعليم أسيوط يتفقد
تعليم أسيوط يتفقد تجهيزات مركز إبداع، فيتو
18 حجم الخط

تفقد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، أعمال تدريب الطلاب ضمن التجهيزات النهائية لمركز "إبداع " للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحى غرب تمهيدا لافتتاحه وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل الوحدات التدريبية والانتاجية بالمدارس فى إطار دعم وتوجيه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تدريب طلاب المدارس الفنية للاستعانة بهم فى التجهيزات النهائية 


حيث تفقد وكيل التعليم بأسيوط -  خلال زيارته للمدرسة الثانوية الزخرفية - تدريب طلاب المدارس الفنية والاستعانة بهم فى التجهيزات النهائية لمقر مركز إبداع وتزويده بالمعدات والأدوات اللازمة للتدريبات والتصنيع للحرف اليدوية والتراثية وتوفير المواد الخام للأشغال اليدوية فضلا عن رواكد الأخشاب والمعادن والتى سيتم إعادة تصنيعها والاستعانة بها فى التدريبات مشيدا بمعدلات الإنجاز فى الأعمال والمنتجات المتنوعة التى تميزت بالجمال والإبداع تمهيدا لافتتاحه.

تعليم أسيوط يتابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

تعليم أسيوط: متابعة مستمرة لتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات

وأشار وكيل وزارة التعليم بأسيوط إلى أن مركز "إبداع " للحرف اليدوية والتراثية يجرى تنفيذه بمقر المدرسة ليكون مركزا لتصنيع المنتجات والمشغولات اليدوية وتدريب الطلاب بمختلف مدارس المحافظة على الاشغال والحرف اليدوية المتنوعة تحت إشراف متخصصين ومدربين معتمدين فضلا عن انتاج وتصنيع الاشغال المختلفة وتسويقها من خلال منافذ المديرية والمعارض المؤقتة والدائمة لدعم الحرف التراثية واليدوية لافتا إلى أن التدريب سيتضمن مختلف الحرف التراثية واليدوية مثل الريزن والكونكريت والشمع والجبس والجوخ والأشغال الجلدية والمعادن والأخشاب والارابيسك والتلى والسجاد اليدوى والكليم الأسيوطي وجميع فنون النحت والرسم تحت إشراف متخصصين فى كافة الحرف لإتاحة الفرصة التدريبية للشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فضلا عن توفير اعمال إنتاجية لبيعها بمختلف المنافذ بالمحافظة والمشاركة بها فى مختلف المعارض المحلية والقومية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اسيوط اليوم التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الفنية تدريب طلاب المدارس تعليم أسيوط تعليم الفني ربط التعليم الفنى بسوق العمل طلاب أسيوط محافظ أسيوط محافظة اسيوط مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية وزارة التربية والتعليم بأسيوط وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تعلن انطلاق النسخة الثانية من برنامج «اختراق سوق العمل»

زراعة أسيوط تشكل لجنة للمرور على الزراعات الشتوية والقمح

تعليم أسيوط يتابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

حظر دخول الهواتف، استعدادات مكثفة لامتحانات الإعدادية بأسيوط

رفع 66 طنًا من المخلفات في حملة بقرى أبنوب بأسيوط

انطلاق قافلة لتعليم الكبار بأسيوط ضمن مبادرة "أسرتك مسئوليتك احميها ووعيها"

إزالة 26 حالة تعد واسترداد 12 فدانًا خلال حملة إزالات بأسيوط

رياضة أسيوط تنظم ندوة حول أضرار التدخين والإدمان بين الشباب والنشء
ads

الأكثر قراءة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية