تعليم أسيوط: الاستعانة بطلاب المدارس الفنية في التجهيزات النهائية لمركز إبداع

تفقد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، أعمال تدريب الطلاب ضمن التجهيزات النهائية لمركز "إبداع " للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحى غرب تمهيدا لافتتاحه وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل الوحدات التدريبية والانتاجية بالمدارس فى إطار دعم وتوجيه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تدريب طلاب المدارس الفنية للاستعانة بهم فى التجهيزات النهائية



حيث تفقد وكيل التعليم بأسيوط - خلال زيارته للمدرسة الثانوية الزخرفية - تدريب طلاب المدارس الفنية والاستعانة بهم فى التجهيزات النهائية لمقر مركز إبداع وتزويده بالمعدات والأدوات اللازمة للتدريبات والتصنيع للحرف اليدوية والتراثية وتوفير المواد الخام للأشغال اليدوية فضلا عن رواكد الأخشاب والمعادن والتى سيتم إعادة تصنيعها والاستعانة بها فى التدريبات مشيدا بمعدلات الإنجاز فى الأعمال والمنتجات المتنوعة التى تميزت بالجمال والإبداع تمهيدا لافتتاحه.

وأشار وكيل وزارة التعليم بأسيوط إلى أن مركز "إبداع " للحرف اليدوية والتراثية يجرى تنفيذه بمقر المدرسة ليكون مركزا لتصنيع المنتجات والمشغولات اليدوية وتدريب الطلاب بمختلف مدارس المحافظة على الاشغال والحرف اليدوية المتنوعة تحت إشراف متخصصين ومدربين معتمدين فضلا عن انتاج وتصنيع الاشغال المختلفة وتسويقها من خلال منافذ المديرية والمعارض المؤقتة والدائمة لدعم الحرف التراثية واليدوية لافتا إلى أن التدريب سيتضمن مختلف الحرف التراثية واليدوية مثل الريزن والكونكريت والشمع والجبس والجوخ والأشغال الجلدية والمعادن والأخشاب والارابيسك والتلى والسجاد اليدوى والكليم الأسيوطي وجميع فنون النحت والرسم تحت إشراف متخصصين فى كافة الحرف لإتاحة الفرصة التدريبية للشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فضلا عن توفير اعمال إنتاجية لبيعها بمختلف المنافذ بالمحافظة والمشاركة بها فى مختلف المعارض المحلية والقومية والدولية.

