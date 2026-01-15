الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة أسيوط تشكل لجنة للمرور على الزراعات الشتوية والقمح

حملة متابعة لزارعة
حملة متابعة لزارعة أسيوط،فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة للزراعات بمختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، لما تمثله من دور محوري في دعم الأمن الغذائي وضمان توافر احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على الزراعات الشتوية 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة، وإدارة الإرشاد الزراعي، ومركز بحوث القمح، للمرور الميداني على الزراعات الشتوية من القمح وحبة البركة، بهدف متابعة حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن أعمال المرور شملت ناحيتي قريتي الحواتكة وبني سند بمركز منفلوط، حيث تم الوقوف على حالة الزراعات وتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وجودة المحصول.

وأضاف أن اللجنة ضمت الدكتور أحمد عبد العال رئيس المكافحة الحقلية بالإدارة العامة للمكافحة، والمهندس عبد النعيم فوزي أخصائي القمح بإدارة الإرشاد الزراعي، والدكتور مصطفى عمر الباحث بمركز بحوث القمح، حيث جرى الاطمئنان على خلو المحاصيل من أي إصابات أو أمراض قد تؤثر سلبًا على جودة وإنتاجية المحصول.

زراعة أسيوط تنظم ندوات إرشادية عن الأمراض المهددة للثروة الحيوانية

زراعة أسيوط تنظم دورة تدريبية للتخلص الآمن من المبيدات الراكدة

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرص محافظة أسيوط على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواجهة التحديات التي تعترض التنمية الزراعية، مع الاستمرار في حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الزراعة المستدامة وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الإرشاد الزراعي الادارة العامة للمكافحة أسيوط الإرشاد الزراعي التنمية المستدامة الدعم الفني للمزارعين الدعم الفني اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصر 2030 وكيل وزارة الزراعة باسيوط

مواد متعلقة

تعليم أسيوط يتابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

حظر دخول الهواتف، استعدادات مكثفة لامتحانات الإعدادية بأسيوط

رفع 66 طنًا من المخلفات في حملة بقرى أبنوب بأسيوط

انطلاق قافلة لتعليم الكبار بأسيوط ضمن مبادرة "أسرتك مسئوليتك احميها ووعيها"

إزالة 26 حالة تعد واسترداد 12 فدانًا خلال حملة إزالات بأسيوط

رياضة أسيوط تنظم ندوة حول أضرار التدخين والإدمان بين الشباب والنشء

قومي المرأة بأسيوط ينظم قافلة للكشف المبكر عن سرطان الرحم

قصور الثقافة تنظم يوما فنيا بالعرائس للتوعية بمخاطر الحريق بأسيوط
ads

الأكثر قراءة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية