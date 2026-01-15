زراعة أسيوط تشكل لجنة للمرور على الزراعات الشتوية والقمح

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة للزراعات بمختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، لما تمثله من دور محوري في دعم الأمن الغذائي وضمان توافر احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على الزراعات الشتوية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة، وإدارة الإرشاد الزراعي، ومركز بحوث القمح، للمرور الميداني على الزراعات الشتوية من القمح وحبة البركة، بهدف متابعة حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن أعمال المرور شملت ناحيتي قريتي الحواتكة وبني سند بمركز منفلوط، حيث تم الوقوف على حالة الزراعات وتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وجودة المحصول.

وأضاف أن اللجنة ضمت الدكتور أحمد عبد العال رئيس المكافحة الحقلية بالإدارة العامة للمكافحة، والمهندس عبد النعيم فوزي أخصائي القمح بإدارة الإرشاد الزراعي، والدكتور مصطفى عمر الباحث بمركز بحوث القمح، حيث جرى الاطمئنان على خلو المحاصيل من أي إصابات أو أمراض قد تؤثر سلبًا على جودة وإنتاجية المحصول.

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرص محافظة أسيوط على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواجهة التحديات التي تعترض التنمية الزراعية، مع الاستمرار في حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الزراعة المستدامة وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي.

