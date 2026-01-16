حسام حسن ينفعل على أحد الإعلاميين: سؤال غير محترم وغير لائق

18 حجم الخط

أمم أفريقيا ، انفعل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة منتخب نيجيريا على أحد الإعلاميين الذي قال إن الجهاز الفني المصري فشل في الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا وإن الجهاز تطرق إلى تعليق فشله على عوامل أخرى غير كرة القدم.

وقال حسام حسن: “السؤال مش محترم وغير لائق وأفضل عدم الرد عليه، وهذا لا يرتقي لإعلامي”.

وتابع: “نحن وصلنا لنصف نهائي أمم إفريقيا خارج ملعبنا، والمغرب وهو منتخب كبير وصل لنهائي البطولة من ركلات الترجيح، وهذا يعني أن البطولة كبيرة وليس فشلا”.

وأضاف: “المباريات ليست سهلة والبطولة صعبة ونحن لعبنا فريق السنغال وهو قوي جدا وأنا راضٍ عن مستوانا في البطولة”.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره النيجيري، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الدار البيضاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.