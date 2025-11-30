ضبط أدوية ومشروبات كحولية مجهولة وتحرير 511 محضرًا في حملة تموينية بأسيوط

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن أن المحافظة كثفت خلال الأيام الماضية حملاتها التموينية على المخابز البلدية والأسواق بمختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على السلع الغذائية وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.

تحرير 511 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية والأسواق

وأضاف أبو النصر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، نفذت سلسلة من الحملات المفاجئة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تحرير 511 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية والأسواق، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط وضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات.

وقال محافظ أسيوط إن الحملات التموينية تمكنت في مجال الأسواق من ضبط 2331 كيلو من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة ومصنعات الدواجن، بينها لحوم مذبوحة خارج المجزر الرسمي وقطع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 1000 كيلو أرز غير مطابق للمواصفات القانونية.

التحفظ على 1920 عبوة مشروب سكري منتهية الصلاحية

كما تم التحفظ على 1920 عبوة مشروب سكري منتهية الصلاحية، وضبط سلع غذائية منتهية وبدون بيانات، فضلًا عن ضبط مشروبات كحولية مجهولة المصدر وأخرى غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مبيدات زراعية محظور تداولها، وأدوية خاصة بوزارة الصحة تم العثور عليها خارج نطاق أماكن تداولها الرسمية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات نجحت كذلك في إحباط محاولة بيع 39 جوال دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير محاضر للتصرف في 55 جوال دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق داخل بعض المخابز.

كما تم تحرير 10 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز دون إذن، و5 محاضر لغلق تجار تموينيين بدون مبرر.

وشملت الحملات أيضًا تحرير 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، إلى جانب 15 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

وفي مجال المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 432 محضرًا شملت مخالفات نقص وزن ونقص مواصفات وسوء نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، إضافة إلى ضبط مخابز مغلقة بالأقفال الحديدية أو متوقفة جزئيًا عن العمل، وأخرى لا يتوافر بها ميزان للوزن، فضلًا عن رصد حالات تصرف في كميات من الدقيق المدعم وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وأنه لن يتم التهاون مع أي تلاعب يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على جودة السلع الغذائية أو المتداولة بالأسواق، داعيًا الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة (114) لضمان التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

