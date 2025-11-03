ضبط 3 ألاف كيلو لحوم فاسدة و4 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 2532 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة نُفذت على مدار شهر أكتوبر الماضي بالمخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة التموينية وتطبيق القانون بكل حسم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية حملات تفتيشية شاملة استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، وبدالي التموين، ومنافذ مشروع "جمعيتي".

محاضر لمحطات الوقود المخالفة لقيامها بالتصرف في 179 طن سولار وبنزين

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر لمحطات الوقود المخالفة لقيامها بالتصرف في 179 طن سولار وبنزين بدون وجه حق، وضبط 3000 كيلوجرام من اللحوم والفراخ والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ضبط 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء

كما تم ضبط 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و1820 ك من السكر ناقص الوزن وبدون فواتير، و500 ك من الأرز، إلى جانب صيدليتين ومخزن أدوية غير مرخصين، وضبط أدوية بشرية وبيطرية منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية مجهولة المصدر، وطن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، و40 جوال سوبر محبب بدون فواتير، فضلًا عن زيوت سيارات مجهولة المصدر، ومنظفات وأدوات تجميل غير مطابقة للمواصفات، وأسلاك كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة.

تحرير 1995 محضرًا للمخابز البلدية

وفي سياق متصل، أوضح محافظ أسيوط أنه تم خلال نفس الفترة تحرير 1995 محضرًا للمخابز البلدية تنوعت بين نقص الوزن والمواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما شملت الحملات 537 محضرًا تموينيًا متنوعًا في قطاعات الأسواق والمحال والمستودعات، منها 87 محضر غلق لتجار تموينيين دون مبرر، و52 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و4 محاضر لتصرفات غير قانونية في السلع التموينية، ومحضر لتاجر تمويني قام بتجميع 200 كيلوجرام سكر و144 زجاجة زيت بدون وجه حق.

تحرير 36 محضر غلق مستودعات بوتاجاز، و90 محضر عدم إعلان عن الأسعار

كما تم تحرير 36 محضر غلق مستودعات بوتاجاز، و90 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و23 محضر بيع بأسعار أعلى من المقررة، و16 محضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و11 محضرًا لمخالفة سجل 21 بترول، و4 محاضر لاستخدام الأسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و3 محاضر لتصرفات غير قانونية في 218 أسطوانة بوتاجاز، إضافة إلى 44 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و129 محضرًا لعدم إعلان الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، و11 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و37 محضرًا لاستخدام موازين غير صالحة أو غير مدموغة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومكثف بجميع المراكز والأحياء، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن أو تضر باستقرار السوق المحلي، وأن كل من يثبت تورطه في التلاعب بالسلع أو الأسعار سيواجه عقوبات رادعة وفقًا للقانون.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة البلاغات والتعامل الفوري معها حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.